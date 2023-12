O nouă metodă de luptă contra cancerului: ciocanul pneumatic molecular Cu ciocanul pneumatic molecular, cercetatorii au reușit sa distruga, in laborator, 99% dintre celulele canceroase. Nu este ciocanul pneumatic pe care il știm, ci este o versiune moleculara. Este ceea ce reiese din noul studiu consacrat acestei metode, publicat in numarul din decembrie al revistei Nature . Cercetatorii s-au inarmat cu aceste instrumente microscopice pentru a strapunge celulele canceroase și a le distruge. Metoda este considerata o reușita, deoarece cercetatorii au suprimat 99% dintre celulele canceroase. Mai precis, metoda consta in folosirea unei molecule de aminocianina, un colorant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

