Telescopul spațial James Webb a surprins o noua imagine inedita a planetei Uranus, in care se vad aproape toate inelele sale. Imaginea este reprezentativa pentru telescopul James Webb, a precizat NASA, deoarece inelele mai puțin vizibile ale planetei au fost captate anterior doar de nava spațiala Voyager 2 și de Observatorul W.M. Keck de pe Maunakea din Hawaii, scrie CNN . Uranus are 13 inele cunoscute, iar 11 dintre ele sunt vizibile in noua imagine realizata de telescopul James Webb. Noua inele sunt clasificate ca fiind inelele principale, in timp ce celelalte doua sunt mai greu de surprins…