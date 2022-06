Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile, atelierele și distracția in aer liber se intorc la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, intr-un program extins, dedicat copiilor și parinților prezenți la Cluj-Napoca intre 18 și 26 iunie. Parcul Poligon din Florești devine anul acesta gazda TIFF in familie…

- Saptamana 11-18 iunie marcheaza a 17-a ediție a Festivalului „ BUZAU / IUBEȘTE / TEATRU” pe scena Teatrului „George Ciprian” Buzau , cu o selecție de spectacole și evenimente notabile din spațiul teatral național. Dupa doi ani in care atat teatrul, cultura, cat și intreaga societate au avut de suferit,…

- Evenimentul, organizat de Muzeul Județean Mureș și avand sloganul "Orașul in muzeu, muzeul in oraș" a avut loc in 14 mai la Tg. Mureș, și in 15 mai la Calugareni. Dupa pandemie oamenii au fost bucuroși sa iasa din case, sa socializeze, sa se bucure de oferta culturala diversa, a declarat […] Articolul…

- SoNoRo Conac ajunge anul acesta la cea de-a X-a ediție, celebrata sub numele „La Grande Bellezza”, cu un turneu de concerte de muzica de camera in cele mai frumoase spații dedicate muzicii clasice din țara noastra. Desfașurat in perioada 9 aprilie – 30 iunie 2022, SoNoRo Conac va aduce un omagiu arhitecturii…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba se pregatesc de cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Povești”. O ediție aniversara, mult așteptata, care ne dorim sa readuca, in fața publicului din municipiu și județ, acel eveniment de inalta ținuta artistica și culturala…

- One man show-ul "Paracliserul" de Marin Sorescu, avandu-l protagonist pe actorul Claudiu Bleont, se va juca la Teatrul Dramaturgilor Romani, sala "Iosif Naghiu", de Ziua Mondiala a Teatrului, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- La finalul anului 2020, familia unteatru s-a mobilizat intr-o inițiativa fara precedent, pentru a trage un semnal de alarma privind viitorul incert al spațiilor culturale independente, grav afectate de pandemie. Timp de 8 zile, o camera a transmis 24h/24 live din sala de teatru, pentru a aminti autoritaților…

- Mai multe lansari de carte si manifestari culturale sunt programate si astazi la Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania de la Craiova. In foaierul Teatrului „Marin Sorescu” sunt programate lansari de carti si sesiuni de prezentare. Editura Eikon lanseaza tetrologia „Arta de a fi pagubas”. Editura Aius…