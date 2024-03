Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat in transparența decizionala proiectul de Ordonanța de Urgența privind acordarea de granturi in industria prelucratoare, ediția 2024. MEAT susține operatorii economici din Romania in vederea dezvoltarii potențialului de producție pentru materiale, produse și echipamente necesare pieței, pentru combaterea disfuncționalitaților generate, prin asigurarea surselor de finanțare necesare și […] Articolul MEAT pregatește o noua ediție a schemei de ajutor de stat privind acordarea de granturi in industria prelucratoare a fost publicat…