- Vicepremierul Dan Barna transmite vineri ca l-a informat pe premier despre posibile inadvertențe in modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19, la scurt timp dupa ce Florin Cițu a spus ca nu știe nimic despre acest lucru și așteapta o informare de la Barna. „Ca urmare a solicitarii…

- „Aici lucrurile sunt foarte importante și trebuie clarificate. Eu ii cer public vicepremierului Dan Barna sa ne spuna daca știa despre aceste lucruri și ce masuri a dispus. Ii cer sa ne prezinte in ședința de Guvern. Aici sunt foarte strict. Domnul vicepremier este coordonatorul Ministerului Sanatații.…

- Miniștrii USR au luat decizia de a nu participa la ședința de Guvern, asta dupa ce premierul Florin Cițu l-a demis pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații. Pe cale de consecința, premierul Florin Cițu a luat decizia de a amana ședința de Guvern, pana la momentul in care se vor purta…

- Modul in care este gestionat Ministerul Sanatații este privit cu ingrijorare, spune președintele PNL, Ludovic Orban, care precizeaza ca USR PLUS are raspunderea politica exlusiva pentru menținerea in funcție a ministrului Vlad Voiculescu. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, dupa ședința…