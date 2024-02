Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Bucuresti, Vlad Voiculescu, spune ca, potrivit informatiilor sale, nu exista niciun progres in dosarul privind vaccinurile anti COVID si ca, daca acesta ar fi facut public, adevarul ar deveni 100 clar, informeaza Agerpres.roIntrebat despre cum vede faptul ca Pfizer a dat in judecata Guvernul…

- Pfizer si BioNTech au decis sa inițieze proceduri oficiale impotriva Romaniei, pentru a o determina sa isi respecte angajamentele asumate pentru comenzile de vaccinuri pentru COVID-19 plasate de Guvern, ca parte a contractului de aprovizionare a Uniunii Europene, semnat in mai 2021. O spune clar Andrew…

- Prezentam integral raspunsul companiei pentru News.ro: ”In urma unei incalcari prelungite a angajamentelor contractuale si a unei perioade de discutii purtate cu buna-credinta intre parti, Pfizer si BioNTech au luat decizia dificila de a initia proceduri oficiale impotriva Romaniei. Pfizer si BioNTech…

- Andrei Baciu, in calitatea sa de secretar de stat in Ministerul Sanatații, ar fi susținut un memorandum in urma careia au fost achiziționate 4.260.269 de doze de vaccin anti-Covid produs de compania Pfizer, precizeaza procurorii DNA in comunicatul de presa in care anunța oficial inceperea urmarii penale.Andrei…

- Andrei Baciu a anunțat, luni dimineața, intr-o postare pe Facebook, ca demisioneaza din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Decizia vine dupa ce numele sau a aparut in dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-Covid, in care Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații,…

- Fostul premier, inculpat in Dosarul vaccinurilor, se declara nevinovat și spune ca nu a facut decat sa-și exercite funcția de prim-ministru. Florin Citu a stat in sediul DNA mai putin de o jumatate de ora, el fiind chemat de procurori pentru a i se aduce la cunostinta ca a fost pus sub acuzare pentru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, 5 decembrie, ca in acest moment mai exista o singura tranșa, de aproximativ 1,2 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Moderna, platita de Guvernul Romaniei inca din 2020.„Noi nu am mai achiziționat. Adica nu ca nu am mai achiziționat, ele…