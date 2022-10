O motociclista a pierdut controlul directiei si a sarit peste balize. Trafic blocat pe Centura Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DNCB, intre localitațile Mogoșoaia și Otopeni, județul Ilfov, conducatoarea unei motociclete a pierdut controlul direcției și a sarit peste balize. In urma impactului, aceasta a fost ranita in zona bazinului, urmand a fi…

- Traficul este blocat luni dimineața pe Centura Capitalei, intre localitațile Mogoșoaia și Otopeni, unde a avut loc un accident in care a fost implicata o motocicleta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un accident s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe Autostrada A3, București-Ploiești, in zona localitații Gruiu. Centrul Infotrafic anunța ca este implicat un microbuz cu 7 pasageri. Traficul a fost blocat in totalitate pe sensul de mers București-Ploiești.Circulația a inceput sa fie reluata in condiții…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN Centura Bucuresti, in localitatea Glina, judetul Ilfov, s a produs un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme, care au intrat in coliziune frontala, ca urmare a unei patrunderi pe contrasens.Potrivit…

- Echipele ISU au avut duminica numeroase misiuni in București, Ilfov și Constanța din cauza vantului puternic. Mai mulți copaci s-au rupt și au cazut peste mașini și rețele electrice. In prima parte a dimineții, pompierii din București și Ilfov au avut peste 20 de misiuni. Ei au indepartat copacii cazuți…

- Doua persoane au fost ranite, una necesitand manevre de resuscitare, in urma coliziunii intre doua autoturisme pe DN 15, intre localitatile Chetani si Ludus, a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres."Din cauza leziunilor suferite, una dintre acestea…

- Un barbat care mergea ca pieton pe DN 1, in localitatea Baicoi, județul Prahova, a fost accidentat mortal, miercuri. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate pe o banda. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1 Ploiești-Brașov, in localitatea…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anuntat ca, astazi, 2 august, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 București – Pitești, pe tronsonul kilometric 31+500 de metri – 28, se restricționeaza a doua banda pentru a permite colectarea nisipului din zona mediana. Lucrarile…