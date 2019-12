Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ofiter CIA a fost condamnat, vineri, in statul american Virginia, la 19 ani de inchisoare dupa ce a pledat vinovat la acuzatia de conspiratie si spionaj in favoarea Chinei, transmite Reuters.

- Cel mai cautat om din lume, liderul organizației teroriste Stat Islamic, a murit in Siria, intr-o operațiune a forțelor speciale americane. Un alt lider a fost ucis luni noaptea intr-o opperatiune similara Fortele israeliene l-au ucis pe Baha Abu Al-Atta, un comandant militar al gruparii palestiniene…

- Fortele israeliene l-au ucis pe Baha Abu Al-Atta, un comandant militar al gruparii palestiniene Jihadul Islamic, cu o lovitura aeriana care i-a lovit domiciliul marti dimineata, au declarat oficiali palestinieni si israelieni, relateaza Reuters si AFP. Cel putin o alta persoana, o femeie,…

- Ghesev, in varsta de 48 de ani, pana acum adjunct al procurorului general in exercitiu Sotir Tatarov si unicul candidat la succesiunea acestuia, a asigurat in cursul audierii de aproape 10 ore in fata Consiliului ca intentioneaza sa "intareasca eficienta organelor de ancheta", cu precadere in ce…

- Consiliul Suprem Judiciar al Bulgariei a ales joi un nou procuror general in persoana lui Ivan Ghesev, in pofida indoielilor formulate la adresa independentei acestuia, intr-o tara criticata cu regularitate pentru coruptia endemica, relateaza AFP si Reuters.Ghesev, in varsta de 48 de ani,…

- Jumbo, cel mai mare retailer de jucarii din Grecia, a raportat un avans de 7,8% a profitului net in anul financiar ce s-a incheiat la 30 iunie 2019, datorita cresterii rapide a afacerii din Romania, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Retailerul, care are 52 de magazine in Grecia si inca 27 in…

- Premierul francez Edouard Phillipe a avertizat marți ca deciziile luate de Turcia și de Statele Unite, privind Siria, vor avea consecințe serioase in regiune și ca este inevitabil ca acțiunile lor sa duca la o resurgența a gruparii Stat Islamic, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- O instanța americana a decis ca statul roman are de platit 331 de milioane de dolari plus dobanzile suplimentare acumulate din noiembrie 2018 lui Ioan Micula și companiilor sale, intr-o disputa legala care privește investițiile fraților Micula, cetațeni suedezi, in Romania, conform Mediafax.Un…