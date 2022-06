Judedecatorii Curții de Apel Iași au suspendat, in prima instanța, o decizie a Fiscului prin care o firma de transport persoane din Iași a fost obligata sa achite aproximativ 15 milioane de lei (10,5 milioane de lei plați necuvenite și 4,5 milioane de lei dobanzi și penalitați). Totul a inceput in urma unui control al Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi – Activitatea de Inspectie Economico – Financiara. Inspectorii ANAF au descoperit ca in perioada 2015 – 2019, firma de transport din Iași a incasat necuvenit, de la Ministerul…