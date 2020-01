O firmă din Belgia oferă anagajaților concediu plătit nelimitat Din luna martie, compania Jonckers va înlatura limitarea zilelor libere pentru angajații din Belgia, conform presei locale, astfel încât fiecare dintre cei 172 de angajați ai firmei își pot lua zile de concediu cu plata dupa cum doresc.



