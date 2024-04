Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a pus sechestru asigurator pe acțiunile companiei Gabriel Resources la Roșia Montana Gold Corporation, scrie Economica.net. Firma, care trebuie sa plateasca 9,5 milioane de euro cheltuieli de judecata statului roman pentru procesul pierdut la Washington, a anunțat ca nu poate vinde acțiunile pe…

- Un document semnat de Dragoș Tanase, președinte și CEO Gabriel Resources, dezvaluie ca firma care a cerut Romaniei 6,7 miliarde de dolari nu mai are bani și ca exista posibilitatea inchiderii afacerii. Gabriel Resources, compania care a ravnit la aurul de la Roșia Montana , a anunțat pe 8 martie 2024…

- Ministrul Economiei a declarat ca compania Minvest, care deține acțiuni in numele statului roman in Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), controlata de Gabriel Resources, nu dispune de fonduri sau activitate. Intrebat intr-un interviu acordat postului Europa Libera daca Minvest ar urma sa suporte,…

- Dupa ce Romania a caștigat procesul pentru Roșia Montana, Gabriel Resources se afla intr-o situație disperata. Firma canadiana ale carei acțiuni au scazut cu peste... The post Gabriel Resources anunța ca nu are bani sa plateasca nici cheltuielile de judecata appeared first on Special Arad · ultimele…

- Presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, il acuza pe premierul Marcel Ciolacu de tradarea intereselor Romaniei si de „manipularea deliberata a bursei” prin declaratiile date in cazul Rosia Montana, sustinand ca este „de a dreptul scandalos” faptul ca prim-ministrul si-a asumat meritul pentru succesul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, saluta reușita Romaniei in procesul privind exploatarea aurului de la Roșia Montana intentat de Gabriel Resources, apreciind ca statul roman a „luptat și reușit sa protejeze patrimoniul național”.„Salut reușita Romaniei in procesul privind Roșia Montana și felicit…

Romania a CAȘTIGAT procesul cu Gabriel Resources pentru Roșia Montana: Firma canadiana trebuie sa ne plateasca cheltuieli de judecata și arbitraj de milioane de dolari

- Potrivit psnews.ro, Gabriel Resources a inființat Roșia Montana Gold Corporation (RMGC) și a propus un proiect care promitea beneficii economice semnificative pentru țara. Cu rezervele mari de aur și argint, proiectul a fost prezentat ca o oportunitate de dezvoltare economica și creare de locuri de…