- Watford Insurance, o companie de asigurari inregistrata in Gibraltar și controlata, indirect, de gigantul american Arch, cu o capitalizare bursiera de 13 miliarde de dolari, este in faza finala pentru a intra pe piața RCA din Romania. Capital a aflat ce tip de clienți vizeaza și care sunt țintele asiguratorului,…

- Pana la finalul lunii iulie, baza de date CEDAM, care cuprinde istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania, va fi transferata complet de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la Biroul Asiguratorilor Auto (BAAR). Cu aceasta ocazie, sistemul iși va schimba denumirea, dar va…

- Capital TV, emisiune economica realizata de Claudiu Șerban și difuzata Romania TV, a fost desemnata cea mai buna emisiune de educație financiara din 2017. Premiul a fost primit de Claudiu Șerban in cadrul galei EduFin, ținuta la Palatul Parlamentului și organizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- Pe piața pentru ziua urmatoare (PZU), prețul din Romania a scazut, incepand cu ora 21, sub 1 euro/MWh, in intervalul orar 22-24, la 0,21 euro/MWh. In același interval orar, pe piețele din Ungaria, Slovacia și Cehia, un MWh era tranzacționat cu aproximativ 45 euro, un preț de peste 200 de ori mai mare…

- Ministerul de Finante asteapta ca autoritati precum Banca Nationala si Autoritatea de Supraveghere Financiara sa ia pozitie privind criptomonedele, pentru ca aceste castiguri reprezinta venituri din alte surse, sustine Alex Milcev, partener, lider al departamentului de Asistenta Fiscala, EY Romania,…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…