O femeie din Suceava a murit, dupa ce a fost infectata cu COVID-19, la patru zile dupa ce i-a fost administrata a treia doza de vaccin. Femeia, de 50 de ani, a decis sa mearga la un centru de vaccinare pentru a i se administra a treia doza de vaccin anti-COVID. Insa, la doar o […] The post O femeie din Suceava, rapusa de COVID la 4 zile dupa a treia doza de vaccin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .