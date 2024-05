Avertismentul lui Norbert Wiener Inteligența artificiala a aparut pe o alta linie a abordarii raționarii decat cea moștenita din cultura clasica. Sa amintim cateva momente de cotitura care au adus cele doua linii in stadiul de azi. Humboldt a socotit limba folosita in comunicare ca fiind un fel de a priori al cunoașterii si al vieții. Pe urmele lui, s-a ajuns la largirea sferei propozițiilor preluand in formalismul logicii nu numai enunțurile, ci și interogațiile, evaluarile și propozițiile normative. Odata cu John Austin, s-au tematizat „actele de vorbire” ca unitați elementare ale comunicarii curente. Ludwig Wittgenstein a… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o zi insorita de primavara, orașul Bacau a fost marturie a unei uniuni speciale intre doua suflete din doua colțuri diferite ale lumii. Lavinia, o absolventa stralucita a Colegiului Gheorghe Vranceanu, acum medic de obstetrica și ginecologie in Franța, și Charles, cetațean francez și medic pediatru,…

- „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” 04.04.2024 HORTI NOVA CULTURE S.R.L., anunța lansarea proiectului de investiție cu titlul „EXTINDEREA CAPACITAȚII DE PRODUCȚIE DE MFR IN CADRUL HORTI NOVA CULTURE S.R.L”, contract de finanțare nr. C2I2A0123000023/06.02.2024, incheiat cu Ministerul…

- Ministerul rus al Apararii a fost forțat sa retraga unitațile militare de pe linia frontului pentru a proteja Belgorod in apropierea graniței cu Ucraina, care a fost atacat de voluntari ruși din Corpul de Voluntari Rusi (RDK), Legiunea Rusia Libera (LSR) și Batalionul Siberian.

- Din cei peste 400.000 de soldați care servesc in prezent in Forțele Armate ale Ucrainei, aproximativ 20% sunt femei. Insa majoritatea dintre ele indeplinesc roluri de sprijin și spun ca intampina dificultați in a ajunge pe linia frontului, relateaza vineri, 8 martie, Euronews.Oleksandra obișnuia sa…

- O revista de tipul caleidoscop cultural, cu aparitie trimestriala, „Meridiane culturale”, a aparut la Targu-Mures, intr-o perioada care ar parea prea putin propice pentru o astfel de intreprindere, o perioada in care si cei care inca mai citesc se folosesc de o adevarata extensie a mainii care a devenit…

- Circulatia feroviara pe relatia Timisoara Nord - Timisoara Est a fost inchisa, sambata, 24 februarie, din cauza deraierii unei garnituri goale de calatori, in timpul manevrei de regarare in statia Timisoara Nord, relateaza News.ro.Deraierea s-a produs in timp ce mecanicul de locomotiva incerca o manevra…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul celor de la C.N. C.F. CFR SA Sucursala Regionala Cf Constanta.Este vorba de proeictul "Reabilitarea si electrificarea liniei CF 816, Palas Port A, consolidare…