- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 67 de centi, sau cu 0,81%, la 82,21 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 75 de centi, sau 0,95%, pana la 77,91 dolari. Ambele contracte de referinta au scazut cu aproximativ 1% marti. Factorii…

- ”Indicele preturilor de consum in luna aprilie 2024 comparativ cu luna martie 2024 a fost 100,08%. Rata inflatiei de la inceputul anului (aprilie 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost 2,4%. Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 a fost 5,9%. Rata medie a modificarii…

- ”Fapte: Rata anuala a inflatiei a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie – INS. PIB-ul Romaniei a ajuns in 2023 la cel mai mare nivel din istoria tarii, peste 1600 mld lei – INS. Numarul romanilor aflati in saracie extrema (deprivare materiala si sociala severa) a scazut cu 855.000 in 2023…

- INS a facut anunțul. O rata a inflatiei cu doua cifre va fi greu de atins, din fericire, in perioada urmatoare, in prezent inregistrandu-se o panta descendenta, este de parere presedintele Institutului National de Statistica ( INS ), Tudorel Andrei. „In ceea ce priveste rata inflatiei , din fericire…

- Compania a spus ca setul de date pare sa fie din 2019 sau mai devreme. AT&T a declarat ca nu are dovezi ale accesului neautorizat la sistemele sale ca urmare a incidentului si ca inca nu se stie daca datele provin de la AT&T sau de la unul dintre furnizorii sai. AT&T a declarat ca incidentul nu a avut…

- A inceput procesul dintre Antena 1 și Mihai Bendeac. Actorul, ale carui producții au adus candva audiențe record postului, a parasit echipa ”iUmor” in urma unui conflict cu colegii din echipa de producție. Beandeac (40 de ani) a fost timp de 13 sezoane membru al juriului popularei emisiuni, alaturi…

- Prețul gramului de aur a crescut la inceputul acestei saptamani de la 303,5750 lei la 306,7709 lei, care reprezinta un nou record. Precedentul maxim, de 303,8212 lei a fost atins in 4 decembrie 2023. Metalul galben s-a apreciat la randul sau la 2.081 – 2.088 dolari/uncie, cele mai ridicate valori din…