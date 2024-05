Stiri pe aceeasi tema

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat ziua de marti in declin cu 0,6% si toate bursele majore au fost in teritoriu negativ. Majoritatea sectoarelor au scazut, indicele companiilor auto coborand cu 4,3% si cel al resurselor de baza cu 1,14%. Actiunile din domeniul sanatatii au fost unul dintre putinele…

- Activele BlackRock au atins un record de 10.500 miliarde de dolari in primul trimestru, iar compania de investitii a inregistrat o crestere de 36% a profitului, deoarece pietele globale de actiuni, aflate in crestere, si-au sporit incasarile din serviciile consultanta in investitii si din administrare,…

- Bursele europene au incheiat tranzactiile de marti in scadere, pe masura ce pietele majore s-au redeschis dupa weekendul de Paste, iar investitorii au asteptat cu nerabdare inceputul unui nou trimestru de tranzactionare, transmite CNBC, citat de news.ro. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in…

- Piata locala de capital a inregistrat evolutii pozitive in anul 2023, valoarea totala tranzactionata pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) atingand nivelul de 38,04 miliarde de lei, in crestere cu peste 58% comparativ cu nivelul…

- Bursele asiatice si Bursa de la New York au crescut, iar dolarul a scazut dupa ce Rezerva Federala americana (Fed) a confirmat miercuri previziunea a trei scaderi ale dobanzilor in 2024, in pofida unei inflatii persistente. ”Ceea ce am vazut ieri seara a fost o unda verde pentru ca negociatorii aurului…

- Bursele europene au incheiat tranzactiile de marti in crestere, iar indicele londonez de referinta FTSE 100 a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 10 luni, investitorii analizand date referitoare la inflatia din Statele Unite, transmite CNBC, citat de news.ro. Indicele paneuropean Stoxx 600 a…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1%, iar majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu pozitiv. Indicele sectorului auto a crescut cu 2,4%, dar cel al utilitatilor a scazut cu 1,2%. FTSE 100 a atins marti maximul ultimelor 10 luni, crescand cu peste 1,2% in tranzactiile de dupa-amiaza, deoarece…

- Bursa de la Tokyo a inchis sedinta de luni peste pragul psihologic de 40.000 de puncte, pentru prima data in istorie, continuand o tendinta de crestere alimentata de reforma guvernantei companiilor japoneze precum si de avansul actiunilor companiilor de tehnologie, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…