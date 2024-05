Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal a avut loc aseara intre patru persoane in parcarea unui bloc din Targu Jiu. Polițiștii de siguranța publica s-au deplasat la fața locului. Cu aceasta ocazie s-a stabilit faptul ca, in timp ce un tanar de 26 de ani, din Targu Jiu și o femeie de 34 de ani, din comuna Mihaești, județul Argeș,…

- In dimineața zilei de luni, 22 aprilie, angajații primariei – supravegheați și de Fritz – au pus in aplicare dispoziția de demolare a construcțiilor pe care le considera ilegale de pe strada Cezar, care leaga Parcul Copiilor de bulevardul C.D. Loga. La fața locului, insa, au aparut și cei care se considera…

- Un șofer și-a parcat mașina complet pe trotuar, fara a fi prea ingrijorat de pietoni, pe o strada din Cluj-Napoca.Fotografia cu parcarea ,,fantastica” a fost surprinsa pe strada Bogdan Petriceicu Hașdeu din municipiu. Șoferul nu s-a gandit nicio clipa la trecatori, mai ales la cei care utilizeaza carucioare…

- Un barbat din Alba Iulia care a batut trei vecini și a facut scandal in scara unui bloc, trimis in judecata Un barbat din Alba Iulia care a batut trei vecini de bloc a fost trimis in judecata. Deși faptele s-au petrecut in toamna anului 2022, o trimitere in judecata a venit in luna aprilie a anului…

- La data de 4 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 2 de poliție Ploiești s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul ca un barbat ar perturba traficului rutier, pe Bulevardul Republicii, din municipiul Ploiești, creand o stare de temere participanților la traficul rutier. In urma verificarilor…

- Scandal monstru astazi pe o strada din Timișoara. Doi vecini s-au luat la bataie iar unul dintre ei și-a aruncat centrala termica pe mașina celuilalt. Astazi, in jurul orei 19:40, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Bujorilor din Timișoara, a avut loc…

- In noaptea de vineri spre sambata, la ora 00:51, polițiștii Sectiei 2 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel la 112 despre faptul ca pe strada Ștefan cel Mare din Timișoara a avut loc o altercație fizica intre patru persoane. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca acolo nu se mai afla…

- La data de 24.02.2024, in jurul orei 00:51, polițiștii *Sectiei 2 Urbane Timișoara* au fost sesizați prin apelul pentru situații de urgența SNUAU 112, cu privire la faptul ca pe strada Ștefan cel Mare din Timișoara a avut loc o altercație fizica intre 4 persoane. Ajunși la fața locului polițiștii au…