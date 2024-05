Piedone vrea gaură în Cer Ar fi fost de mai mare mirarea ca Piedone sa nu se inoate și el in acest val de solidaritate și simpatie cu Florin Piersic. Numai ca sfertodoctul cu gindirea șchioapa s-a gindit sa le ia fața tuturor. Și, la Constanța, acest burtaverde de București, a zis: – Sa facem gaura in cer și sa aplaudam pentru Florin Piersic. Popescu poreclit (și numit, dupa legalizarea injuraturii) Piedone este gata de orice enormitate, de orice bilba cu juma de neuron, de orice compromis ca sa-și rezolve copiii. Omul n-are școala, n-are cultura, n-are obraz. Are doar o disperare de parinte care vrea sa-și vada copiii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna februarie 2024 au depasit 1,22 miliarde de lei, iar suma medie platita a fost de 336,61 lei pe beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala ANPIS citate de Agerpres.roIn luna februarie 2024, au beneficiat…

- Presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca PSD va castiga alegerile europarlamentare din iunie si va trimite in Parlamentul European un numar important de reprezentanti, adaugand ca, dupa 20 de ani de conducere de dreapta, Europa are nevoie de mai multe…

- Vi se pare normala toata invazia asta de gunoaie politice care nu este capabila sa serveasca nicio prioritate a Romaniei? Cit de morale și de scirboase sunt aceste partide care iși elimina din lideri pentru a lansa personaje scoase din palarie? Vi se pare normala aceasta incleștare oarba a doua partide…

- CS Minaur Baia Mare are meci important in 23 martie in competițiile europene. Cu incepere de la ora 18.00 va incepe disputa cu cei de la Bregenz Handball, partida urmand a se disputa in Sala Polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare. Turul cu austriecii se joaca pe 23 martie, ora 18.00, in Baia Mare,…

- Gabriela Firea a facut primele declarații publice dupa anunțul potrivit caruia va primi un loc eligibil pentru Parlamentul European, in locul candidaturii la Primaria Capitalei. „“Ai invins? Continua! Ai pierdut? Continua!” Oamenii pe primul loc, in orice funcție publica, aleasa sau numita – acesta…

- ”Leroy Merlin, al doilea cel mai mare retailer de bricolaj din Romania, dupa cifra de afaceri, a inchiriat de la compania austriaca Supernova Group doua spatii de retail in Bucuresti, in suprafata totala de 21.000 metri patrati, tranzactii intermediate de compania de consultanta imobiliara Cushman &…

- Consiliul National al Audiovizualului organizeaza joi, la Teatrul National „I. L. Caragiale” din Bucuresti, Gala pentru Excelenta in Jurnalism. Evenimentul este dedicat recunoasterii publice a devotamentului si profesionalismului jurnalistilor romani care au participat, in ultimii doi ani, la misiuni…

- De cum Piedone și-a anunțat intenția de a candida pentru primaria Capitalei, Antena 3 organ PSD și PPUSL sau mai pe scurt instrument politic al familiei Voiculescu, a inceput sa ruleze figura lui Piedone, fost președinte PPUSL, demisionat și acum nu se știe pe ce poziție. Piedone in sus, Piedone in…