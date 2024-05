Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile dintre Diana și Silvestru Șoșoaca persista. Senatoarea, cunoscuta pentru afilierea sa cu Putin, s-a prezentat la Serviciul Omoruri pentru a depune o noua plangere penala impotriva soțului sau.

- La doua luni dupa ce generalul Gheorghita Vlad, seful Statului Major al Apararii, a avertizat ca Armata nu poate dobori dronele care cad in Romania din cauza legislatiei, dupa ce un alt obiect a fost descoperit in Braila, Ministerul Apararii Nationale a postat pe transparenta decizionala proiectele…

- Frica este factorul crucial care-i determina pe cetațeni sa se supuna, se arata intr-o analiza a portalului Comisiei Europene EU vs Disinfo. Specialiștii europeni in dezinformare analizeaza fricile care i-au permis lui Putin sa domine Rusia

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat joi ca liderul de la Kremlin „nu a renuntat la obiectivele sale de razboi”, in pofida „pierderilor semnificative” suferite de armata rusa pe campul de lupta din Ucraina.

- Asociația Industriei de Vaping (AIV) aplauda toate inițiativele care duc la scaderea consumului de tutun prin combustie atat printre adulți cat și printre tineri, și a susținut toate inițiativele de pana acum referitoare la interzicerea țigarilor electronice pentru persoanele sub 18 ani. Cu toate acestea…

- Razboi in Ucraina, ziua 754. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, denunta alegerile din Rusia drept o simulare ilegitima, menita sa perpetueze dominatia lui Putin. El critica dorinta lui Putin de a ramane la putere si manipularea procesului democra

- Presedintele rus Vladimir Putin este urmarit pentru crime de razboi si exista un tribunal la Haga care il asteapta, a declarat joi, la Bucuresti, Ursula von der Leyen. Ea a facut aceste afirmații in discursul sustinut cu prilejul votului pentru desemnarea ei drept candidata a Partidului Popular European…

- Rusia intra deja in al treilea an de razboi cu Ucraina, insa finanțele sale nu par sa fie prea afectate de un razboi de agresiune la scara larga, iar banii din vistieria sa sunt la un nivel fara precedent, mai ales dupa vanzari record de petrol nerafinat in 2023. Conform unei noi analize, Rusia vinde…