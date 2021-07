Stiri pe aceeasi tema

- „O femeie in varsta de 61 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea un autoturism spre Medias, nu pastreaza distanta de siguranta si intra in coliziune cu autoturismul condus regulamentar in fata sa de catre un barbat in varsta de 45 de ani, cetatean strain, pe care il proiecteaza in masina din fata acestuia…

- Oana Roman și-a surprins fanii de pe Facebook, dupa ce a postat o imagine de la malul marii. Vedeta a purtat o rochie scurta, iar poza a fost facuta chiar de fostul soț, Marius Elisei, alaturi de care a și petrecut zilele trecute, la mare și la munte. Oana a ținut sa precizeze ca imaginea nu este editata…

- Miki de la K-pital, pe numele ei real Mihaela Marinache, se afla de 18 ani intr-o relație cu Razvan Constantinescu, insa n-au ajuns niciodata la altar. Cei doi au luat decizia de a-și uni destinele. Au facut-o doar in fața ofițerului de stare civila.La preot au ajuns in urma cu... The post Miki de la…

- Tanarul abia ajuns la varsta majoratului, domiciliat in comuna Finis, era la volanul unui Volkswagen, pe DN 76, directia Stei – Beius, cand, intr-o succesiune de curbe la dreapta si la stanga, de pe raza localitatii Petrileni, a pierdut controlul asupra masinii si a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Vedete care s-au maritat in rochii de mireasa colorate Rochiile de mireasa colorate au reprezentat un veritabil trend de-a lungul anilor. Poate va intrebați de unde vine tradiția rochie albe de mireasa. Ea dateaza din 1840, atunci cand Regina Victoria a purtat in ziua nunții o rochie alba din dantela.…

- Campania „Tu poți renunța?” a Direcției de Asistența Sociala se bucura de un succes rasunator. Familia Samok a beneficiat de donațiile timișorenilor, iar printre nevoi și dureri, parinții au avut o dorința arzatoare - botezarea copiilor. Dorința va deveni realitate, joi, cand trei dintre cei patru copii…

- O cearta intre doi soti s-a terminat pe masa de operatii pentru barbat. Intamplarea a avut loc chiar in Sambata Patimilor, iar scandalul dintre cei doi ar fi pornit de la un motiv aparent banal. Astfel, femeia, in varsta de 55 de ani, din Albesti, le-a spus cadrelor medicale ca barbatul, aflat sub influenta…

- Andrei iși serbeaza azi ziua de naștere și pe langa cadourile primite in urma cu doua zile, a primit azi Post-ul De ziua lui, Andrei a imbracat tricoul oferit de Pițian! A mai avut parte de o surpriza, un tort cu varsta sa apare prima data in Gazeta Dambovitei .