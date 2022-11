O femeie a murit după ce a fost lovită de un TIR într-un oraș din vestul țării O femeie a murit miercuri diinneața intr-un accident produs pe o strada din Deva. Aceasta a fost lovita de un TIR, in timpul unei manevre de mers inapoi. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața de un barbat de 38 de ani din Deva cu privire la faptul ca, in timp ce se […] Articolul O femeie a murit dupa ce a fost lovita de un TIR intr-un oraș din vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit miercuri diinneața intr-un accident produs pe o strada din Deva. Aceasta a fost lovita de un TIR, in timpul unei manevre de mers inapoi. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața de un barbat de 38 de ani din Deva cu privire la faptul ca, in timp ce se […]…

- Accident de circulație grav in aceasta dupa-amiaza, pe DN 79, șoseaua carea leaga Aradul de Oradea, incidentul in care au fost implicate doua autoturisme și un automarfar petrecandu-se intre Arad și Zimandcuz. In urma accidentului, o persoana a murit, iar traficul este complet blocat. La fața locului…

- O femeie de 55 de ani a decedat luni, la Spitalul de Urgenta Braila, unde a ajuns duminica noapte, in urma unui accident, fiind lovita de un sofer care a dat cu spatele fara sa se asigure, apoi a fugit de la locul faptei, potrivit IPJ Braila.

- Echipajele de intervenție au fost solicitate de urgența, prin apel la 112, dupa ce intr-o casa de pe strada Traian Lalescu din Resița a izbucnit un incendiu, fiind semnalate degajari de fum. La fața locului s-a deplasat Detasamentul de Pompieri Resița cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma…

- TIR avariat grav intr-un accident neobișnuit, in vestul țarii. Lovitura a fost atat de puternica incat unul dintre picioarele unui pod s-au daramat. Accident rutier neobisnuit, langa Deva. Un TIR a lovit un limitator de inaltime amplasat langa un pod de cale ferata. Iar lovitura a fost atat de puternica…

- Cunoscutul artist plastic aradean Onisim Colta s-a stins din viața in aceasta dimineața, cel mai probabil in urma unui infarct. Nascut in data de 10 iunie 1952, in localitatea maramureșeana Baia Sprie, Onisim Colta a absolvit in 1976 secția de pictura a Institutului de Arte Platice „Ion Andreescu” din…

- O femeie a fost salvata duminica seara de salvamontiștii și angajații ISU Hunedoara dupa ce a fost implicata cu ATV-ul intr-un accident in zona montana din apropierea localitații Costești, județul Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, accidentul a avut loc intr-o zona montana, impadurita, greu accesibila,…