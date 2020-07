Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare ale unei gospodarii din Romania, in termeni nominali, au fost de 5.119 lei in primul trimestru al acestui an, din care s-au cheltuit in medie 4.269 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit statisticii, in intervalul ianuarie…

- Exporturile României s-au înjumatațit în aprilie iar importurile s-au contractat cu puțin peste 30% tot în aprilie, prima luna de blocaj complet ca urmare a pandemiei de coronavirus, arata datele Institutului Național de Statistica transmise marți. În primele 4 luni, România…

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost de 4.790 lei in 2019, in crestere cu 12,7% fata de 2018, iar cheltuielile totale au ajuns la 4.092 lei lunar, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, la nivelul…

