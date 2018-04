Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Sprijin și Speranța” a lansat, pe 21 martie, proiectul „Parinți implicați - șanse sa fie buni parinți”, cu durata de implementare de șase luni și care presupune creșterea gradului de implicare a parinților care au copii cu nevoi speciale in educarea și incluziunea lor sociala. Evenimentul…

- Povești sfașietoare ies la iveala dupa tragedia care a cauzat zeci de morți in Kemerovo, Rusia. Presa rusa relateaza despre cazul lui Serghei, un copil de 11 ani, aflat in coma, la spital, dupa ce a fost filmat cazand de la etajul patru al mall-ului devastat de incendiu, duminica in Kemerovo.…

- "Pentru parintii care nu gasesc in aceasta perioada o solutie in familie, o bunica, o matusa, o sora, un prieten, un vecin sau altcineva, cu ajutorul primriilor de sector si cu directiile de asistenta sociala, vom ajuta aceste cazuri, pe care le consideram izolate. Eu in general cred ca fiecare familie…

- Padurile virgine si cvasi-virgine sunt ca o familie in care strabunicii, bunicii, copiii, nepotii si parintii sunt impreuna, a afirmat, luni, ministrul propus pentru portofoliul la Ministerul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament.…

- Coaliția pentru Familie reacționeaza la cazul pedofilului polițist, intens dezbatut in ultimele zile, și face apel la autoritați sa intervina pentru a stopa cauzele care duc la valul de abuzuri asupra copiilor. Coaliția amintește ca ignorarea valorilor creștine, cum s-a vazut și in cazul referendumului…

- Gest emoționant al unui tanar din Iași, adoptat de o familie din Noua Zeelanda. Barbatul de 28 de ani a reușit sa-și gaseasca parinții biologici cu ajutorul oamenilor care s-au mobilizat pe rețelele de socializare. Tanarul s-a nascut in Iași, in 1990, și a fost adoptat de o familie din Noua Zeelanda,…

- In momentul de fața, respectiv luna ianuarie 2018 copilul este diagnosticat cu o forma grava și agresiva de cancer, recidivat a 3 a oara. Pronosticul medicilor speciliști este unul rezervat. Parintii desi limitati ca educatie, nu pot fi acuzati de neglijarea nevoilor copilului. Au colaborat…

- Medicii de la Ambulanta, dar si cei din Camerele de Garda ale spitalelor lucreaza la foc continuu. Motivul: ca sa nu plateasca retetele si consultatiile, pacientii nu mai apeleaza la medicii de familie dupa scandalul dintre acestia si reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate