O faimoasă casă de modă renunță la simboluri forte ale luxului: Gata cu blănurile naturale! Dolce&Gabbana va renunta sa foloseasca blanuri naturale in colecțiile sale Grupul italian de lux spune ca noua regula se va aplica de anul acesta. Și alte case celebre, precum Armani, Prada și Versace, au anunțat ca au renunțat la blanurile naturale. Cel mai vechi si mai traditional material in istoria imbracamintei sunt blanurile. Acestea au fost purtate inca de oamenii primitivi, care nu le purtau pentru a fi in trend, ci pentru a rezista frigului, dupa cum bine știți. u timpul, blanurile au devenit un simbol al luxului si bogatiei, statutului social si prosperarii. Iata insa ca in prezent,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

