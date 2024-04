Ce se va întâmpla cu electrocasnicele Arctic, odată cu noile modificări. După aproape șase decenii de istorie Cel mai mare producator roman de electrocasnice, Arctic, iși schimba numele la aproape șase decenii de la inființare, in urma modificarilor de acționariat. De acum, frigiderele și mașinile de spalat Arctic vor fi produse de Beko Romania, noua entitate creata in urma fuziunii dintre grupul turc Arcelik (care preluase Arctic in urma cu aproape doua decenii in urma) si grupul american Whirlpool la nivel european. Concret, au fost puse la un loc businessul de electroctrocasnice al Whirlpool din Europa si cel de electrocasnice, electronice de consum, aer conditionat si electrocasnice mici al Arcelik.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

