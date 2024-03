Penta Investments analizează o posibilă vânzare a operatorului său de pariuri şi jocuri de noroc Fortuna Entertainment Group, prezent şi în România Grupul de investitii lucreaza cu JPMorgan pentru a explora optiuni pentru afacere, a confirmat grupul intr-un comunicat trimis prin e-mail. O vanzare ar putea evalua Fortuna, care are operatiuni in Republica Ceha, Slovacia, Polonia, Croatia si Romania, la pana la 2 miliarde de euro (2,17 miliarde de dolari), a spus o persoana care cunoaste compania, vorbind sub rezerva anonimatului. Procesul este in stadii incipiente si este de asteptat ca Penta sa continue cu un proces de licitatie spre sfarsitul verii, au spus aceasta persoana si o a doua persoana. Intentia de vanzare subliniaza angajamentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

