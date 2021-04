O contabilă a fraudat firmele pentru care lucra: Și-a transferat în cont 1 milion de euro O contabila din Ialomița a fraudat firmele pentru care lucra și și-a transferat ilegal in contul personal suma de 1 milion de euro. Trei persoane din Ialomita sunt cercetate pentru ca ar fi prejudiciat doua societati comerciale cu aproximativ 1.000.000 de euro. Au fost puse in aplicare trei mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, cu varste cuprinse intre 29 si 36 de ani. Toate cele trei persoane sunt din Ialomita și sunt banuite de spalare de bani, inselaciune, frauda informatica si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2018 – 2020, in calitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

