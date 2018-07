Stiri pe aceeasi tema

- Procedurile de negociere si aprobare au fost finalizate cu succes, iar activitatea a demarat oficial in 2 Iulie 2018, avand ca scop „integrarea perfecta a luminii, a senzorilor si a electronicii pentru a stimula dezvoltarea solutiilor inteligente de iluminare in sectorul auto". In Romania, Osram Continental…

- Companiile de tehnologie Continental și Osram au inființat o companie comuna a carei activitate a inceput oficial in aceasta luna. Noua companie are o divizie și in Romania, la Iași, acolo unde va produce sisteme de iluminat pentru industria auto.

- Ambasada Israelului la București a confirmat, raspunzand la o adresa a agenției Mediafax, ca premierul Benjamin Netanyahu și-a amanat vizita in Romania, din cauza altor angajamente. Aceasta era programata pentru luna august, iar amanarea vine in cotextul discuțiilor privind mutarea ambasadei.

- Floca este o aplicatie de friending si chat around, dezvoltata de o companie de tehnologie din Iasi, lansata luna aceasta in Madrid, iar in prima sapamana a adunat peste 50.000 de utilizatori, urmand ca in iunie sa fie lansata si in Romania, arata un comunicat transmis marti de companie.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iasi, ca a despus o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curtea de Casatie si Justitie (PICCJ) impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD, Liviu Dragnea, pentru ca nu a putut sa se faca ca nu vede ”cum Romania este facuta praf…

- Mijlocasul Felipe Teixeira a declarat luni, ca se bucura pentru victoria din meciul cu CS Universitatea Craiova, subliniind ca este greu pentru FCSB ca depinde de rezultatul meciului dintre CFR Cluj si FC Viitorul. "A fost un meci greu, echipa a avut o atitudine buna, terenul nu e foarte bun,…

- Romania risca sa piarda prin dezangajare fonduri europene de 561,73 milioane euro din Programul Operațional Regional, gestionat de autoritatea de management din subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale. Informația este data de acest minister, care vrea sa evite o perte din pierderi prin mutarea…