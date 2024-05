Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 20.55: DEPAȘIRE PERICULOASA… In urma tragediei produse pe DN 24, la limita dintre județele Vaslui și Iași, s-au stabilit primele detalii, care arata circumstanțele in care s-a produs accidentul, soldat cu moartea a trei persoane, aflate in trafic pe cele doua motociclete. Se pare ca o manevra…

- Finnair, compania aeriana finlandeza, a declarat ca va suspenda temporar, timp de o luna, zborurile catre orașul eston Tartu din cauza interferențelor semnalului GPS. Aceasta decizie vine in urma preocuparilor legate de posibilele riscuri de securitate asociate cu aceste interferențe, pe care ministrul…

- La acest moment circulația tramvaielor in Craiova este sistata temporar. Transportul calatorilor se face cu autobuze, anunța RAT Craiova. S-a ajuns in acesta situație din cauza unui eveniment rutier produs pe strada Calea Severinului, in zona Han Craiovita. Directorul RAT Craiova, Marcel Tanasescu spune…

- Targul de Carte Librex, din acest an, va ocupa cea mai mare suprafața de la parterul Palas Mall, respectiv peste 800 de metri patrați. Directorul targului, Leonard Radu, a precizat ca, in perioada 10-14 aprilie, la Iași, vor fi prezente 73 de edituri, ceea ce reprezinta peste 60% din producția de carte…

- Vantul și praful saharian din ultimele doua zile au determinat creșteri semnificative ale nivelul de poluare din din municipiul Iași. Valorile cele mai crescute au fost luni, 1 aprilei, intre orele 16 și 17, cand mediile inregistrate au depașit și de patru ori pragul maxim admis de normative. Directorul…

- Producatorul de imbracaminte sportiva Adidas intentioneaza sa retraga de la vanzare din magazinele sale tricoul cu numarul 44 al nationalei de fotbal a Germaniei din cauza faptului ca cifra a fost stilizata in asa fel incat aduce destul de mult cu un simbol nazist, scrie DPA, citata de Agerpres.

- Monica Tatoiu a ajuns la spital de curand. Femeia de afaceri a fost, de curand, mușcata de pisica ei, așa ca, a avut nevoie de ajutorul medicilor, asta pentru ca a fost operata. Cum se simte in prezent.

- JUDECATA… Procurorii DNA au finalizat cercetarile in cazul lui Daniel Buzamat, directorul Reiser SA Barlad, prins cu mita in frigider. Aceștia au inaintat dosarul catre Tribunalul Vaslui, astfel ca, in perioada urmatoare, va incepe judecata. Potrivit unui comunicat de presa emis de procurorii DNA –…