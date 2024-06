Portugalia se afla in fața debutului la Campionatul European din Germania, un turneu final care pentru starul lusitan Cristiano Ronaldo este al șaselea dintr-o cariera fabuloasa. Portugalia are prima șansa la victorie in meciul cu Cehia programat pe stadionul din Leipzig, marți, de la ora 22:00, in Grupa F. In aceeași zi se mai joaca Turcia – Georgia, meciul in care vom vedea la lucru singura debutanta de la aceasta ediție de EURO. ...