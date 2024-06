Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Mondiala (BM) sint de fapt niște instituții financiare care incearca sa combine interesele geopolitice ale fondatorilor sai cu partea economica. Opinia a fost expusa de fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, in cadrul unui interviu. {{748387}}Potrivit…

- Economia romaneasca va inregistra un avans de 3,3% in acest an, si de 3,8% in 2025, conform celui mai recent raport privind „Perspectivele Economice Globale” (Global Economic Prospects), publicat la 11 iunie de Banca Mondiala. Aceste cifre sunt similare celor previzionat in ianuarie, ceea ce arata o…

- Rezultatele alegerilor in Parlamentul European arata ca tot mai mulți cetațeni din țarile europene pledeaza pentru o politica orientata spre interesele naționale ale țarilor lor natale. Despre acest lucru a declarat, președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor…

- Maia Sandu este favorita in intentiile de vot ale alegatorilor pentru scrutinul prezidential din Republica Moldova, in timp ce Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) ar avea cele mai multe locuri de deputat daca ar fi organizate alegeri parlamentare, arata un sondaj iData publicat miercuri, informeaza…

- Horoscop vineri 10 Mai 2024. Incearca sa-ți gasești echilibrul și sa-ți indrepți atenția catre oportunitațile care apar in calea ta. Astrele ne indeamna sa fim deschiși și receptivi astazi. Iata care sunt principalele previziuni ale zilei pentru fiecare zodie in parte. Horoscop vineri 10 Mai 2024: Nativii…

- In Romania, inflația continua sa fie cea mai ridicata din intreaga Uniune Europeana, aceasta fiind a treia luna consecutiva in care aceasta situație persista. Aceasta tendința alarmanta este accentuata de prognozele specialiștilor care anticipeaza o creștere iminenta a taxelor și impozitelor. Autoritațile…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,8% cat estima in octombrie, pana la 2,8%, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.

- In ipoteza desfașurarii alegerilor prezidențiale duminica viitoare, conform unui sondaj prezentat de Institutul Republican Internațional, Maia Sandu ar putea caștiga inca un mandat de președinte al Republicii Moldova. Datele sondajului indica ca aproximativ 30% din respondenți ar opta pentru Maia Sandu,…