Stiri pe aceeasi tema

- Trei americani de culoare susțin ca au fost scoși dintr-un avion din cauza unei plangeri privind mirosul corporal. Barbații au decis sa dea in judecata compania aeriana pe care o acuza de discriminare rasiala. In replica, reprezentanții companiei au anunț

- Directorul general al aeroportului din Iași, Romeo Vatra, a spus ca Eurowings a decis sa se retraga de pe aeroportul din Iași la doar o luna de la inaugurarea primelor sale rute din cauza cererii scazute, relateaza BoardingPass.

- Ryanair a raportat luni o crestere cu 34% a profitului anual, la nivelul record de 1,92 miliarde de euro, si a exprimat „un optimism prudent” privind o crestere redusa a preturilor la bilete.

- Finnair, compania aeriana finlandeza, a declarat ca va suspenda temporar, timp de o luna, zborurile catre orașul eston Tartu din cauza interferențelor semnalului GPS. Aceasta decizie vine in urma preocuparilor legate de posibilele riscuri de securitate asociate cu aceste interferențe, pe care ministrul…

- Un pasager a intentat un proces impotriva companiei aeriene JetBlue, acuzand-o de discriminare religioasa. El susține ca a fost dat afara dintr-un avion pentru ca a incercat sa-și schimbe locul, refuzand sa stea langa o femeie, conform Business Insider.Abraham Lunger, un evreu ortodox, trebuia sa calatoreasca…

- Un pasager a dat in judecata compania americana JetBlue, susținind ca a fost discriminat din punct de vedere religios, dupa ce a fost dat jos din avion in urma refuzului sau de a sta linga o femeie. Abraham Lunger, un evreu ortodox, avea zbor de pe Aeroportul Palm Springs, California spre New York pe…

- Un barbat da in judecata compania aeriana cu care ar fi trebuit sa zboare la New York. Barbatul a refuzat sa stea langa o femeie, ca urmare a convingerilor sale religioase și a fost dat afara din avion.

- Un pasager da in judecata compania aeriana JetBlue, pe care o acuza de discriminare religioasa. El susține ca a fost dat afara dintr-un avion pentru ca a incercat sa-și schimbe locul, dupa ce a refuzat sa stea langa o femeie, relateaza Business Insider.