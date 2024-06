Stiri pe aceeasi tema

- Turnul de Apa din Iosefin ar urma sa fie, pana la urma, finalizat la iarna. Luni, 17 iunie, reprezentanții Primariei Timișoara anunța ca a fost semnat contractul pentru finalizarea lucrarilor. Acestea ar fi trebuit sa fie gata pana la inceputul anului 2023, insa au fost abandonate pe la 30% de primul…

- Unul dintre cele mai dificile proiecte realizate de administrația locala, cel de extindere a drumului județean care leaga Timișoara de Autostrada a1, de la Dumbravița la Giarmata, a fost finalizata. Cu succes real spun reprezentanții constructorului și președintele Consiliului Județean Timiș. Marți…

- Mai mulți muncitori și utilaje trag tare, in aceasta perioada, la ștrandul Termal, in vederea reabilitarii acestuia. Se reface terenul, au loc gazonari, se introduce sistem de irigat și se reface sistemul electric. Termalul a fost recuperat de Primaria Timișoara in instanța, iar in aceasta perioada…

- Primaria Timișoara a anunțat ca investiția pentru realizarea noii cladiri a Liceului Waldorf e in grafic. Peste trei sferturi din lucrari au fost realizate și investiția este planificata pentru finalizare completa in aceasta vara. Constructorul a montat geamurile de mari dimensiuni. Cladirea are doua…

- Linia feroviara dintre Caransebeș și Craiova va beneficia de 20 de miliarde de lei in vederea reabilitarii. Proiectul era blocat, fiind necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici. De asemenea, a fost emisa autorizația de construire pentru alte doua tronsoane de cale ferata, aflate intre Ronaț…

- Peste 60% dintre timișoreni și-au achitat taxele locale pana la 31 martie. Contribuabilii care s-au incadrat cu plata taxelor pe intregul an 2024 pana la 31 martie au beneficiat de bonificația de 10% din valoarea impozitului. Totalul sumelor colectate este de peste 220 de milioane de lei. In jur de…

- Elevii care invața la Școala Generala numarul 13 vor avea la dispoziție, de anul școlar viitor, un nou corp de cladire. Acesta a fost construit de la zero in cadrul unui contract promovat de GAL Freidorf, finanțat cu fonduri europene și cofinanțat de Primaria Timișoara. Lucrarile la acesta sunt aproape…

- Angajatii societatii Horticultura continua lucrarile de intreținere a Parcului Civic, pe masura ce condițiile meteo permit acest lucru. Acest parc a fost preluat de societatea municipalitatii, in luna ianuarie, dupa ce Primaria Timisoara a refuzat sa receptioneze lucrarile de mantuiala executate de…