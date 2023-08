O companie aeriană își cântărește pasagerii înainte de a se urca în avion O companie aeriana le cere pasagerilor, pe langa biletele de imbarcare, verificarea bagajelor și carțile de identitate, și greutea, inainte de a se urca in avion. Pasagerii care zboara cu Korean Air in urmatoarele cateva saptamani li se poate cere sa faca un pas suplimentar inainte de imbarcare și anume sa se urce pe cantar. […] The post O companie aeriana iși cantarește pasagerii inainte de a se urca in avion appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

