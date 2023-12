Stiri pe aceeasi tema

- O tanara voluntara in cadrul ISU Mureș a salvat viața unui baiețel. Diana Crișan are 22 ani și este voluntar in cadrul ISU Mureș din anul 2018, iar pasiunea pentru aceasta activitate i-a cladit o adevarata cariera in domeniul medical. Din anul 2020 este cadru medical activ in Secția de Pediatrie a Spitalului…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a actionat, in cursul noptii de marti spre miercuri cu 55 de utilaje de deszapezire, care au raspandit 75 de tone de material antiderapant pe tronsoanele de drumuri nationale din cele cinci judete din aria de competenta - Brasov, Sibiu, Mures,…

- „Jurnalul de Argeș” a caștigat procesul cu ISC, Tribunalul București obligand Inspectoratul sa faca dovada legalitații construcției acestui sediu ISC a facut recurs, care se judeca la Curtea de Apel București Anul trecut, pe 25 noiembrie, Tribunalul București, Secția a II-a Contencios Administrativ…

- Liviu Varciu a luat o decizie radicala in viața lui, iar vedeta a dezvaluit in exclusivitate la Xtra Night Show ca vrea sa-și vanda apartamentul de la Brașov cu suma de 250.000 de euro. Iata ce l-a facut sa fac acest pas important!

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta a fost inregistrat dosarul 247 118 2023 ce are ca obiect "anulare act administrativ Suspendare executare act administrativ Decizia nr. 124 20.12.2022; Decizia nr. 163 12.12.2022 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 11 octombrie 2023 pe Sectia de Contencios…

- Secția modulara Covid din curtea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Brașov a fost redeschisa din cauza creșterii numarului persoanelor diagnosticate cu aceasta infecție. Dr. Marius Leonte, purtatorul de cuvant al SJU Brașov, a precizat ca in secția modulara sunt internați șapte pacienți, dintre care…

- Drumarii au turnat asfalt peste un caine mort, pe o sosea din comuna Porumbacu de Jos, la iesirea spre municipiul Sibiu. Asta a starnit nemultumire pe retelele de socializare, dupa ce imaginile cu catelul au fost publicate pe internet de un localnic. Primarul localitatii Porumbacu de Jos, Georgeta Maria…