- O chelnerița din Arkansas spune ca a fost concediata dupa ce mai mulți oaspeți i-au lasat ei și unei colege un bacșiș de 4.400 de dolari, noteaza mediafax. Ryan Brandt a declarat pentru KNWA ca ea și o alta chelnerița erau responsabile de servirea unui grup de peste 40 de persoane la restaurantul…

- Un barbat din Massachusetts, SUA, care se afla in perioada de recuperare dupa o operație pe cord deschis, a caștigat la loterie un premiu in valoare de 1 milion de dolari. Lozul razuibil caștigator ii fusese oferit cadou de un prieten, la scurt timp dupa intervenția dificila la care a fost supus, relateaza…

- Autoritatea antitrust din Italia a amendat giganții americani din domeniul tehnologiei Amazon.com și Apple Inc cu un total de peste 200 de milioane de euro (225 de milioane de dolari) pentru o presupusa cooperare...

- O chelnerița din SUA a povestit cum a primit un mesaj nepoliticos pe nota de plata, dupa ce clienții care au avut o consumație mare s-au aratat nemulțumiți de suma pe care au fost nevoiți sa o achite.

- O chelnerița de la un restaurant din SUA a povestit intr-un video pe TikTok ca a izbucnit in lacrimi cand o familie care a cheltuit la o masa peste 600 de dolari nu i-a lasat bacșiș, pentru ca nu i-a avertizat ca vor avea mult de plata pentru consumație. „Fata asta cu care am fost in liceu a venit cu…

- Bruce Willis a facut o reclama pentru o companie de telefonie din Rusia - doar ca actorul american nu a aparut nicio secunda in fața vreunei camere și nici nu a rostit vreo replica. A fost vorba despre un deepfake autorizat.