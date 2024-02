Stiri pe aceeasi tema

- O chelnerița din Michigan, care a primit un bacșis de 10.000 de dolari pentru o nota de plata de 32,43 de dolari, a fost concediata dupa ce a imparțit suma generoasa cu colegii ei, potrivit The Independent . Linsey Boyd a fost concediata de la Mason Jar Cafe din Michigan dupa ce a imparțit cu colegii…

- Nina Moleva, renumit critic de arta din Rusia, a murit la varsta de 98 de ani. Se speculeaza ca misterioasa colecție de lucrari pe care o detinea, care ar valora 2 miliarde de dolari, ii va ramane mostenire lui Vladimir Putin, scrie The Moscow Times, citat de observatornews.ro .

- Usher a fost regele momentului artistic de la finala SuperBowl 2024. Pauza concertistica in care momentul publicitar atinge an de an cele mai mari recorduri, de milioane de dolari. Vedeta r&b Usher și invitații sai au facut deliciul celor peste 100 de milioane de telespectatori, medie anuala inregistrata…

- Divorț in politica județeana. Conducerea PNL Baia Mare l-a exclus pe cel care a obținut cel mai bun scor pe Baia Mare la locale din istoria organizației. Nu vorbim de Neolitic. Motive sunt destule! Scorul obținut de Cirț fiind de fapt o iluzie creata de votul negativ al baimarenilor pentru primarul…

- Pfizer a raportat un profit trimestrial surprinzator marti, beneficiind de reduceri de costuri si de o cerere mai mare decat se astepta pentru tratamentul sau anti-COVID, Paxlovid, insa vanzarile unor produse de mare notorietate au fost sub estimarile Wall Street, transmite Reuters. Compania farmaceutica…

- Compania farmaceutica cu sediul in New York a castigat 10 centi pe actiune pe baza ajustata, pentru trimestrul patru. Analistii se asteptau, in medie, la o pierdere de 22 de centi pe actiune, conform datelor LSEG. Investitorii au evitat Pfizer anul trecut, pe masura ce ingrijorarile legate de pandemie…

- Conducerea primariei Pitești a primit colindatori. Zeci de copii au cantat in costume populare, in jurul bradului, iar angajații primariei i-au primit cu daruri. Tradiția are loc in fiecare an. „Copiii noștri sunt extraordinari! Le mulțumesc pentru surpriza!”, a transmis primarul Cristian Gentea.