O casă din Craiova, pericol de prăbuşire pe trotuar O casa situata pe strada Bucovat, numarul 12, a devenit pericol public pentru oamenii care trec pe langa ea. Constructia este in paragina, abia mai sta in picioare si poate oricand sa se prabuseasca. O femeie care locuieste in apropiere de aceasta casa ne-a trimis o sesizare legata la pericolul pe care is prezinta aceasta constructie subreda. „Va aduc la cunostinta ca in centrul orasului Craiova, mai exact pe strada Bucovat, numarul 12, la intersectia strazilor Bucovat cu Madona Dudu, sta sa cada o cladire veche de peste 100 de ani, acoperisul este oricand in pericol de a se prabusi peste casele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

