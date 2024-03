După faptă, și răsplată! Un bărbat din Bacău și-a asfaltat singur strada plină de gropi. Primăria îl amendează pentru lucrarea ilegală / Video Dupa fapta, și rasplata! Un barbat din Bacau și-a asfaltat singur strada plina de gropi. Primaria il amendeaza pentru lucrarea ilegala Un muncitor din Bacau s-ar putea alege cu dosar penal și amenda. Barbatul, angajatul unei firme de asfaltari din oraș, a turnat asfaltul ramas de la o alta lucrare pe strada unde locuia, care era plina de gropi. Pentru ca a ramas destul material de la ultima lucrare, un muncitor din Bacau a decis sa mearga pe o strada cu foarte multe gropi din oraș și sa asfalteze cat poate din ea. A reușit sa acopere un petic și de zece metri, treaba pentru care a fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

