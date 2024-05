O bonă din București a fost reținută după ce a agresat copilul de un an pe care îl avea în grijă Femeia a fost surprinsa de camerele video cand agresa minorulBona, recrutata de pe o platforma online și prezentandu-se ca avand experiența, a fost filmata in timp ce agresa copilul. Mama micuțului a descoperit imaginile șocante pe 15 mai, cand a verificat inregistrarile camerelor ascunse din locuința. In videoclipuri, bona poate fi vazuta lovind și bruscand copilul in mod repetat.Parinții au contactat imediat poliția, iar pe 17 mai, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 22 a emis un mandat de aducere pe numele femeii. Aceasta a fost reținuta și condusa la audieri, fiind… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O bona de 69 de ani din București este cercetata sub control judiciar, dupa ce a lovit, in repetate randuri, un baiețel de 1 an și 2 luni pe care nu-l putea opri din plans. Faptele au ieșit la iveala dupa ce mama copilului s-a uitat pe o camera de supraveghere ascunsa in locuința, potrivit unui comunicat…

- UPDATE: Fața de cei trei tineri, banuiți de savarșirea infracțiunilor, a fost dispusa masura arestului preventiv, pentru 30 de zile.Trei trapperi din București au fost reținuți, conform unor surse Realitatea PLUS, dupa ce au amenințat doua persoane, folosind arme albe. Cei trei fac parte dintr-un grup…

- Trei trapperi din București au fost reținuți, conform unor surse Realitatea PLUS, dupa ce au amenințat doua persoane, folosind arme albe. Cei trei fac parte dintr-un grup de muzica trap, denumit P2."Astazi, 17 aprilie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11…

- Un barbat de 38 de ani a fost arestat la domiciliu, dupa ce a lovit intenționat cu mașina doi soți cu care s-a șicanat in trafic, pe podul Grant din București. Anterior, individul l-a lovit cu pumnul in fața pe soțul femeii și a incercat sa fuga de la fața locului, anunța vineri Poliția Capitalei.Incidentul…

- „La data de 6 martie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 25 Poliție au pus in executare patru mandate de aducere, in Municipiul București, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.In…