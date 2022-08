Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalista Alessia Maria Raiciu a murit subit, luni, in ziua cand implinea 18 ani, anunța Federația Romana de Baschet. „Zborul unei baschetbaliste de reala perspectiva a fost curmat mult prea devreme… Una dintre cele mai talentate sportive ale generației 2004 nu mai este printre noi. Alessia…

- Federația Romana de Baschet anunța, pe pagina de Facebook, dispariția sportivei Alessia Maria Raiciu. Sportiva, legitimata la CS Olimpia București, a murit in ziua in care implinea 18 ani.Alessia Maria Raiciu era considerata una dintre cele mai talentate jucatoare din generația sa."Zborul unei baschetbaliste…

- Sportul romanesc este in doliu. A murit Alessia Maria Raiciu, una dintre cele mai talentate jucatoare de baschet din generația 2004. Tanara s-a stins din viața chiar in ziua in care a implinit 18 ani. Vestea cutremuratoare a aparut chiar pe site-ul Federației romane de specialitate. „Zborul unei baschetbaliste…

- Federația Romana de Baschet a anunțat in urma cu puțin timp trecerea in neființa a tinerei Alessia Maria Raiciu, care a murit in ziua in care a implinit 18 ani. Mesajul care cutremura lumea sportului.

- Alessia Maria Raiciu a fost jucatoare de baschet și facea parte din lotul U18 al Romaniei in Campionatul European de Baschet Feminin. In ciuda varstei fragede, ea a jucat și in Liga Naționala de Baschet Feminin, unde a imbracat echipamentul formației Agronomia București. Legitimata la CS Olimpia București,…

- Federatia Romana de Baschet, cu sprijinul Ministerului Sportului, si in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiesti, Primaria Blejoi si Primaria Bucov, organizeaza, in perioada 29 iulie – 7 august, cel mai mare eveniment european juvenil organizat de tara noastra in acest an, FIBA U18 European Championship…

- Un adolescent, de 15 ani, si un tanar, de 22 de ani, au murit inecati, miercuri dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut intr-un canal, fiind vazut de un trecator, care a sunat la 112. Din primele verificari reiese ca masina era furata, informeaza Observatornews. Printr-un apel la 112…

- O tanara de 18 ani din Parva a murit ieri dupa-masa, in timp ce se afla cu parinții la muncile campului. Aceasta a cazut subit. Echipajul medical ajuns la fața locului a fost nevoit sa declare decesul, dupa ce s-a chinuit s-o readuca la viața cu manevre de resuscitare. Totul s-a petrecut ieri dupa-masa,…