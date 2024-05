A intrat cu scuterul într-un stâlp și a murit la spital Politia orasului Borsa a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație soldat cu ranirea grava a unei persoane. Incidentul s-a produs vineri seara, in jurul orei 20. ”Polițiștii s-au deplasat cu operativitate pe strada Rotundului, iar din primele verificari au stabilit ca un barbat a suferit leziuni corporale, dupa […] Articolul A intrat cu scuterul intr-un stalp și a murit la spital apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

