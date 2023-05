O bacterie la originea maladiei Parkinson? Cercetatorii finlandezi cred ca anumite bacterii prezente in intestine ar putea fi cauza maladiei Parkinson, boala care afecteaza peste opt milioane de persoane la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații. Cercetatorii de la Universitatea din Helsinki au anunțat, recent, ca au indentificat una din posibilele cauze ale maladiei Parkinson. Ei au efectuat studii asupra unor micro-organisme, in special bacterii, prezente in intestine, transmite rețeaua Euroactiv. Și, potrivit studiului publicat in revista Frontier in Cellular and Infection Microbiology, expunerea la anumite sușe de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

