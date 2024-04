Un studiu genetic dezvăluie originile preistorice etiopiene ale cafelei Arabica Oamenii de stiinta au descifrat genomul cafelei arabica ajungand pana la originile acesteia, o incrucisare naturala intre alte doua specii de cafea, produsa in urma cu intre 610.000 si un milion de ani, in padurile din Etiopia. Conform constatarilor, aceasta specie de cafea este mai veche decat specia noastra, Homo sapiens, aparuta in Africa in urma cu aproximativ 300.000 de ani, a transmis Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Cercetatorii au secventiat genomurile a 39 de soiuri de cafea arabica, inclusiv cele ale unui specimen din secolul al XVIII-lea, pentru a crea genomul de cea mai buna… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cafeaua folosita astazi provine dintr-o specie care a aparut in urma cu aproximativ 600.000 de ani, potrivit unui studiu publicat de cercetarori, luni, 15 aprilie, in revista Nature Genetics, potrivit AP.Studiul a fost realizat de oameni de știința de la Universitatea din Buffalo, inclusiv decercetatori…

- Daca pantalonii ar arde de la minciuni, mulți dintre noi am fi in flacari in orice clipa, alergand dupa prima galeata cu apa. „Oamenii mint in cele mai multe zile„, spune Kevin Colwell, profesor de psihologie la Universitatea de Stat Southern Connecticut, care studiaza conceptul de decepție. Majoritatea…

- Cercetatorii de la Universitațile din Manchester și Oxford au creat un algoritm AI numit Classix care poate identifica noile variante COVID-19 intr-un stadiu incipient. Classix este important deoarece permite autoritaților sanitare sa ia rapid masuri specifice pentru a preveni raspandirea variantelor…

- Cel mai amplu studiu pana in prezent privind vaccinurile impotriva COVID a analizat problemele medicale in randul a aproape 100 de milioane de persoane imunizate. Studiul, care a analizat siguranța vaccinurilor anti-COVID-19, aduce in atenție posibile conexiuni intre administrarea acestora și creșteri…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș anunța intenția de a deschide un program de studii de Psihologie – nivel de licența, in anul universitar 2024-2025, program care va funcționa in cadrul Facultații de Științe și Litere „Petru Maior". Noul…

- Hidromasajul sau sauna ar putea reduce depresia, sustin cercetatorii americani, dupa ce un studiu condus de Universitatea California San Francisco a aratat o corelatie intre temperatura corporala si depresie. Cum se explica aceasta legatura si de ce e mai bine sa incalzim corpul pentru a reduce simptomele?Persoanele…

- Cercetatorii au descoperit un nou medicament care poate inhiba cu succes dezvoltarea celei mai agresive forme de cancer de sin, conform unui studiu publicat luni, transmite agentia Xinhua. {{729373}} Un studiu preclinic condus de Universitatea din Adelaide, Australia, este considerat promitator in lupta…

- ”Grupul Holcim anunta doua schimbari importante care vizeaza viitorul companiei. Miljan Gutovic, in prezent Region Head Europe & Operational Excellence in cadrul Holcim Group, va deveni, incepand cu 1 mai 2024, noul CEO Holcim la nivel global”, anunta grupul. Miljan Gutovic ii va succede lui Jan Jenisch…