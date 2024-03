Sezonul căpușelor și boala Lyme. Specialiștii propun o nouă soluție Boala Lyme și sezonul capușelor Temperaturile in creștere ce au urmat unei ierni ușoare ajuta capușele sa devina active și sa transmita, in numar mai mare și mai devreme, boala Lyme. Conform Institutului Național de Sanatate Publica, in Romania, la nivel național, in anul 2018, au fost confirmate 532 cazuri de boala Lyme, in 2019, 410 cazuri, in 2020 179 cazuri, in 2021, 142 cazuri și in 2022 un numar de 526 cazuri, la care se adauga cazuri probabile, la care testele au fost intr-o zona de granița intre pozitiv și negativ, așa numitele rezultate echivoce. In statisticile naționale, județul Sibiu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

