Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in Capitala. O ambulanța s-a rasturnat in centrul Capitalei . Accidentul a fost provocat de o mașina care a intrat puternic in ambulanța. Potrivit primelor informații, o ambulanța SABIF s-a rasturnat in intersecția de la Budapesta, a bulevardelor Dimitrei Cantemir și Marașești. In salvare…

- La aproape un an de la agresiunea militara inceputa de Rusia impotriva Ucrainei, Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Copil ( FONPC ) lanseaza un raport in care prezinta, in cifre, cum arata pana in acest moment accesul refugiaților din Ucraina la serviciile medicale din Romania. 3.250.347…

- „Apelul a fost primit in dispeceratul ISU Bihor in jurul orei 06.40, moment in care la fața locului au fost mobilizate de urgența, echipajele Detașamentelor 1 și 2 Oradea, cu o autospeciala de transport victime multiple, o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala de intervenție cu modul de…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, susține ca Primaria Capitalei, condusa de Nicușor Dan, a dat dovada de indolenta, in conditiile in care in fiecare an exista fonduri europene pentru consolidarea antiseismica a cladirilor ramase neconsumate. „S-a inventat un concept care se cheama capacitatea administrativa.…

- Un eveniment rutier a avut loc in Bistrița, pe strada Sigmirului. Din cauza nepastrarii distanței, un camion a lovit un autoturism in partea din spate. Un apel la 112 anunța un accident rutie in Bistrița. Pompierii militari și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean au fost trimise la caz. Se…

- Un caz de tripla infectare la un copil de 3 ani, inclusiv cu virusurile gripal si SARS-CoV, se regaseste in statisticile raportate la Directia de Sanatate Publica Bucuresti de catre Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu". Reprezentanti ai spitalului au precizat ca pacientul s-a prezentat la camera…

- Liderul PNl Sector 1, ministrul Cercetarii Sebastian Burduja a declarat marti, in emisiunea Talk News de la Prima News Tv, despre sustinerea lui Nicusor Dan pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, de catre PNL, ca in opinia sa se putea mult mai mult la nivelul Bucurestiului. PNL trebuie sa aiba…

- Premiera in istoria administratiei Bucurestiului: pentru prima oara, parcarile aduc venituri la bugetul orasului. Potrivit viceprimarului PNL Stelian Bujduveanu, valoarea dividendelor pe care Primaria Capitalei le va incasa, pentru anul 2022, de la operatorul serviciului public de parcari, Compania…