Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca in scurt timp se va ști cine este candidatul comun PNL – PSD pentru Primaria Capitalei. Acesta va fi desemnat in funcție de compatibilitatea electoratelor de dreapta și de stanga. „Trebuie sa terminam cu era Nicușor Dan”, transmite Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, care a fost zilele acestea la Roma la congresul PES, mai precizeaza ca „doamna Firea este candidatul PSD”, insa, decizia finala va fi luata in coaliție. Sambata, Nicusor Dan, primarul in funcție al Capitalei, a fost desemnat oficial candidatul formatiunii Forta Dreptei pentru un nou mandat…