Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de Guvern din aceasta dimineața, prezidata de premierul Nicolae Ciuca, a fost completata hotararea CNSU de ieri privind mobilizarea instituțiilor statului pentru a face fața noii tulpini de virus, virusul sud-african, Omicron și cat și modalitatea prin care cei 36 de cetațeni romani blocați…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, duminica, in ședința de Guvern convocata de urgența la Palatul Victoria, ca o aeronava Tarom va zbura la Pretoria pentru a-i prelua pe cei 36 de cetateni romani blocati in Africa de Sud, dupa ce mai multe curse aeriene au fost anulate, in contextul aparitiei noii variante…

- Riscul ca noua tulpina mutanta de coronavirus, denumita Omicron și depistata in Africa de Sud, sa se raspandeasca in Europa este „de la ridicat la foarte ridicat”, a anuntat vineri seara Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), care formuleaza și o serie de recomandari pentru țarile…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 2,10% pe an, de la 2,07% pe an cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni…

- Bucurestenii au primit mesaje RO Alert dupa cresterea alarmanta a ratei de infectare cu Covid-19. Romanii sunt sfatuiți sa respecte toate masurile pentru protejarea sanatații și sa se vaccineze impotriva virusului. Miercuri, 6 octombrie, Romania a inregistrat o incidența de aproape 11 la mia de locuitori…