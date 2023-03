O aeronavă rusească și o dronă americană s-au lovit deasupra Mării Negre Un avion de vanatoare rusesc s-a ciocnit cu o drona Reaper americana deasupra Marii Negre. Forțele americane au numit aceasta situație ca fiind o interceptare „nesigura și neprofesionista”, noteaza The Guardian. Comandantul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite din Europa, James Hecker susține ca drona americana „desfașura operațiuni de rutina in spațiul aerian internațional cand a fost interceptata și lovita de o aeronava rusa”. Unul dintre avioanele de vanatoare rusești a lovit apoi elicea dronei „determinand forțele americane sa fie nevoite sa prabușeasca MQ-9 in apele Marii Negre”. „Azi dimineața… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

