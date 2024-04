Stiri pe aceeasi tema

- Timur Ivanov, ministrul adjunct al apararii din Rusia, a fost arestat preventiv miercuri, 24 aprilie, pentru o perioada de 2 luni, acuzat ca a acceptat o mita „la scara deosebit de mare”, transmite agenția rusa de presa de stat TASS. Ivanov, reținut ieri in acest dosar, a fost adus astazi in fața unei…

- Un adjunct al ministrului Apararii din Rusia a fost reținut sub suspiciunea ca ar fi luat mita, potrivit organului de investigație. Comisia de ancheta a declarat marți ca Timur Ivanov a fost reținut și s-a efectuat o ancheta, potrivit BBC .Numit in Ministerul Apararii in 2016, Ivanov, de 47 de ani,…

- Potrivit jurnalistei Farida Rustamova, Ivanov este "cunoscut ca fiind unul dintre cei mai bogați membri ai elitei de securitate din Rusia". "Acesta este poate suspectul penal de cel mai inalt rang in ceea ce privește ierarhia puterii de stat, de la inceputul razboiului", scrie Rustamova, citata de The…

- Iulia Navalnaia, soția fostului lider al opoziției ruse Aleksei Navalnii, decedat in februarie intr-o colonie penitenciara din Rusia, și-a exprimat condoleanțele condoleanțele fața de victimele atacului armat de la Crocus City Hall, indemnand ca responsabilii sa fie aduși in fața justiției. „Ce coșmar…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a fost informat rapid despre impușcaturuile care au avut loc vineri seara la Crocus City Hall, o sala de spectacole din Krasnogorsk, in apropiere de Moscova, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agenția de presa de stat Interfax.„In…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat drept „absurd” apelul Iuliei Navalnaia, vaduva lui Aleksei Navalnii, ca țarile occidentale sa nu recunoasca legitimitatea rezultatului alegerilor prezidențiale din Rusia, relateaza publicația independenta Meduza, care citeaza agenția de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dezbatut vineri in cadrul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse neutralizarea amenintarilor provenite din spatiu cu care s-ar putea confrunta tara sa si a sustinut din nou ca Rusia nu are nicio intentie sa amplaseze arme nucleare in spatiu, in urma relatarilor…

- Secretarul Consiliului Securitatii Rusiei, Nikolai Patrusev, s-a intalnit luni, la Havana, cu presedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, si cu fostul conducator cubanez Raul Castro cu care a discutat, intre altele, despre cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, transmite agentia Interfax preluata…